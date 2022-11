Stellantis: ricavi +29% a 42,1 mld nel terzo trimestre 2022, oltre le attese

I ricavi netti del gruppo Stellantis hanno raggiunto i 42,1 miliardi di euro nel terzo trimestre 2022, con una crescita del 29% rispetto al terzo trimestre 2021, grazie soprattutto all’aumento dei volumi, ai prezzi netti favorevoli e agli effetti positivi dei tassi di cambio. Riscontri migliori delle stime di consensus che erano ferme a 41,1 mld.

Le consegne consolidate sono state pari a 1,281 milioni di unità, in crescita del 13% su base annua, principalmente grazie alla migliore disponibilità di semiconduttori rispetto al terzo trimestre 2021. Il consensus era 1,4 mln di veicoli venduti. L’inventario totale di veicoli nuovi è pari a 926 mila unità al 30 settembre 2022 di cui 275 mila di proprietà, queste ultime in aumento di 179 mila unità rispetto al 31 dicembre 2021, principalmente in Europa per aspetti legati alla logistica. Le vendite globali di BEV sono aumentate del 41% rispetto al terzo trimestre 2021.