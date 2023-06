Stellantis investe 100 milioni di euro in startup e fondo per la mobilità

Il ramo di venture capital della casa automobilistica Stellantis ha dichiarato che investirà circa 100 milioni di euro (108,3 milioni di dollari) in startup del settore automobilistico e della tecnologia delle batterie e in un fondo di venture per la mobilità.

Stellantis Ventures, creata l’anno scorso con un capitale iniziale di 300 milioni di euro, investirà in dieci startup, da Nauto, che fornisce tecnologie di monitoraggio dei conducenti e di gestione del rischio alle flotte, alla startup Electra Vehicles, specializzata nella tecnologia delle batterie, fino a Beweelsociety, un’impresa di biciclette elettriche avviata all’interno di Stellantis, ha dichiarato Adam Bazih, responsabile di Stellantis Ventures, in una videoconferenza.

Stellantis ha dichiarato che offrirà la tecnologia Nauto sui veicoli delle flotte commerciali a partire da quest’estate.