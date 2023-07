Stellantis: intesa con Canada per ripresa costruzione Gigafactory

Il governo del Canada e Stellantis hanno raggiunto un accordo per la ripresa della costruzione di una gigafactory nel paese. La notizia arriva dopo una pausa nei lavori a maggio, a causa di disaccordi relativi alle sovvenzioni statali. Stellantis, insieme alla provincia dell’Ontario, è ora pronta a riprendere immediatamente la costruzione. La produzione di batterie nella nuova fabbrica è prevista per il 2024.

Prima dell’interruzione a maggio, Stellantis aveva annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari canadesi (3,6 miliardi di euro) con il produttore di batterie LG Energy Solution. Questo investimento avrebbe visto la costruzione di una gigafactory per la produzione di batterie per auto nell’area di Windsor, in Ontario, creando 2.500 nuovi posti di lavoro.

Tuttavia, Stellantis aveva sospeso i lavori di costruzione a maggio, affermando che il governo canadese “non aveva rispettato gli impegni presi”. Il Canada ha mantenuto il suo impegno per l’attrazione di player nel settore dei veicoli elettrici, con incentivi fiscali, energia pulita e disponibilità di minerali rari. Questa strategia è in linea con quella del suo principale partner commerciale, gli Stati Uniti, che forniranno miliardi di sussidi per le industrie verdi attraverso il piano climatico “Inflation Reduction Act” (IRA).