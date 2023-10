Stellantis e Rio Tinto aumentano investimenti nel rame argentino

Stellantis NV e Rio Tinto Group stanno incrementando i loro investimenti nel rame argentino, in risposta alla crescente domanda di metalli utilizzati nei veicoli elettrici.

Stellantis investirà altri 42 miliardi di pesos argentini (120 milioni di dollari) per aumentare la sua partecipazione in McEwen Copper, ora al 19,4%.

Parallelamente Tio Tinto, attraverso la venture Nuton, sborserà 10 milioni di dollari per incrementare la sua quota nella società guidata dall’imprenditore minerario Rob McEwen al 14,5%. Questi investimenti valorizzano McEwen Copper all’incirca 800 milioni di dollari e saranno utilizzati per accelerare lo sviluppo del progetto Los Azules nella provincia di San Juan.

L’Argentina, nonostante le sue difficoltà economiche e i controlli sul capitale e sulla valuta, sta attirando di nuovo l’interesse grazie a politiche più accoglienti per gli investitori esteri. Questi nuovi fondi potrebbero dare a McEwen Copper più respiro prima dell’ingresso in borsa. La società spera di completare uno studio di fattibilità entro la fine del prossimo anno o all’inizio del 2025 e di iniziare la produzione di rame entro la fine del decennio.

Per Stellantis, questo è un segnale di quanto le aziende automobilistiche siano desiderose di accaparrarsi le future forniture dei materiali necessari per abbandonare i combustibili fossili. Tuttavia, gli analisti di Goldman Sachs hanno avvertito all’inizio di quest’anno che le mosse delle case automobilistiche nello spazio minerario potrebbero finire male, suggerendo che sarebbe meglio per loro attenersi al core business e ridurre l’esposizione alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime attraverso l’hedging.