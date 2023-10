Stellantis annulla partecipazione a CES 2024. Effetto sciopero UAW

Stellantis ha annunciato la decisione di annullare la propria partecipazione al CES 2024 come parte del piano di emergenza implementato dall’inizio dello sciopero UAW.

Nella nota il colosso dell’auto ha citato “l’obiettivo di preservare gli interessi dell’azienda nel contesto delle negoziazioni sindacali con la UAW”.

Stellantis ha reso noto anche di aver “messo in atto contromisure efficaci per mitigare gli impatti finanziari e preservare il capitale, continuando a dimostrare la propria trasformazione in un’azienda tecnologica per la mobilità in altri modi”.

“Essere secondi a nessuno nella creazione di valore per tutti gli stakeholder – clienti, dipendenti e investitori – è una componente chiave del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis”.

“Alla luce dello stato attuale delle trattative negli Stati Uniti, preservare i fondamentali aziendali e quindi proteggere il futuro dell’azienda è una priorità assoluta per il team di leadership di Stellantis”, si legge ancora nella nota.