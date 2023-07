Stellantis: accordo con NIO per acquisto terre rare per azzeramento emissioni carbonio entro il 2038

Stellantis e NioCorp hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisto di terre rare.

L’obiettivo, si legge nel comunicato congiunto, è di stipulare un accordo definitivo per la fornitura di terre rare per sostenere l’impegno di Stellantis a realizzare catene di fornitura resilienti e a raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038.

L’intesa intende contribuire anche ad accelerare l’avanzamento di NioCorp verso

la produzione commerciale di ossidi magnetici di terre rare negli Stati Uniti.

L’accordo, siglato nella giornata di ieri, “definisce un contratto di acquisto di 10 anni per quantità specifiche di ossido di neodimio-praseodimio, ossido di disprosio e ossido di terbio che NioCorp intende produrre con il Progetto Elk Creek Critical Minerals nel Nebraska sudorientale a condizione di ottenere un adeguato finanziamento del progetto. I volumi finali saranno stabiliti in un accordo definitivo”.

Così Maxime Picat, Chief Purchasing e Supply Chain Officer di Stellantis, ha commentato la notizia:

“Stellantis intende guidare il settore impegnandosi ad azzerare le proprie emissioni di carbonio entro il 2038, un obiettivo che richiede innovazione e una completa ridefinizione delle strategie di approvvigionamento”.

Picat ha aggiunto che, “lavorando con partner come NioCorp, stiamo compiendo passi importanti per decarbonizzare la mobilità e garantire forniture strategiche delle materie prime necessarie per il successo dei programmi di elettrificazione globale dell’Azienda, evidenziati nel piano strategico Dare Forward 2030.”

Mark Smith, Executive Chairman e CEO di NioCorp, ha così commentato:

“Siamo molto lieti di annunciare che NioCorp e Stellantis hanno concordato di sviluppare in modo congiunto una catena di fornitura di terre rare magnetiche per Stellantis, contribuendo anche a individuare un produttore di magneti permanenti di terre rare sinterizzate che fornisca a Stellantis un’ulteriore opzione geografica, a sostegno dell’ambizioso impegno di azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2038”.

Smith ha aggiunto di ritenere che “la posizione di NioCorp come potenziale fornitore statunitense di diversi minerali essenziali, necessari per l’elettrificazione dei veicoli, offra a Stellantis un’importante alternativa per garantire le catene di fornitura e sostenere i suoi obiettivi di crescita”.