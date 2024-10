Stellantis: -27% per i ricavi nel terzo trimestre, confermata guidance 2024

Calano e deludono le attese i ricavi di Stellantis nel terzo trimestre. Il big europeo dell’auto ha chiuso il trimestre con un fatturato in flessione del 27% a 33 miliardi di euro rispetto ai 35,9 miliardi del consensus Bloomberg, “principalmente per minori consegne e un mix sfavorevole, oltre all’impatto dei prezzi e dei cambi”.

Le consegne consolidate pari a 1.148 mila unità sono diminuite di 279 mila unità, ovvero del 20% su base annua. “Il terzo trimestre del 2024 ha scontato la cessata produzione di diversi modelli per l’avvio della transizione del portafoglio prodotti a livello globale, la riduzione pianificata delle scorte in Nord America e gli impatti derivanti da un contesto di mercato europeo difficile”, spiega la società in una nota nella quale si precisa che il piano prodotti rimane in linea con l’obiettivo di presentare circa 20 nuovi modelli nel 2024.

Stellantis ha indicato che il programma di riacquisto di azioni proprie di 3 miliardi di euro si è concluso nel mese di ottobre (di cui 0,9 miliardi nel terzo trimestre), con un ritorno totale di 7,7 miliardi di euro agli azionisti nel 2024. Una politica del capitale coerente sosterrà la calibrazione dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie nel 2025. Confermata, infine, la guidance finanziaria per il 2024, che era stata aggiornata lo scorso 30 settembre 2024.