Migliora ma non batte le attese la fiducia dei consumatori Usa. A novembre l’indice di fiducia dei consumatori americani stilato dal Conference Board ha mostrato una ripresa, passando da 109,6 a 111,7 punti. Il dato di ottobre è stato rivisto al rialzo rispetto ai 108,7 punti, mentre il consensus di Bloomberg stimava un dato pari a 111,8 punti per il mese in corso.