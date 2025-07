Spotify, crescita del 12% nel numero di abbonati paganti nel secondo trimestre

Il secondo trimestre del 2025 ha portato a Spotify un incremento del 12% nel numero di abbonati paganti, totalizzando 276 milioni di utenti. Questo aumento, seppur positivo, non ha permesso di raggiungere le aspettative prefissate dall’azienda, che ha registrato risultati finanziari al di sotto delle sue previsioni.

‘Le persone arrivano su Spotify e ci restano. Evolvendoci costantemente, creiamo sempre piu’ valore per i quasi 700 milioni di persone che utilizzano la nostra piattaforma’, ha affermato Daniel Ek in una dichiarazione ufficiale. Con 696 milioni di utenti attivi mensili, il servizio di streaming musicale ha registrato un aumento dell’11% su base annua, superando le aspettative in termini di crescita dell’utenza.

L’utile operativo, che si è attestato a 406 milioni, ha visto una crescita del 52,6% rispetto all’anno precedente, ma è rimasto al di sotto della previsione di 539 milioni. La causa principale di questi risultati inferiori alle aspettative è stata identificata in ‘116 milioni di euro di oneri sociali, di un aumento delle spese legate ai salari e agli oneri associati, nonché di un cambiamento nella ripartizione dei ricavi’, come specificato dal gruppo.

Gli oneri sociali, in particolare, sono stati superiori alle previsioni di 98 milioni di euro, a causa dell’aumento del valore delle azioni. Nonostante ciò, il fatturato è cresciuto del 10,1%, raggiungendo 4,19 miliardi di euro.