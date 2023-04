Spectrum Markets, record trimestrale per volumi e controvalore negoziato

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i derivati cartolarizzati, ha pubblicato oggi il suo primo aggiornamento trimestrale dell’anno, dal quale emerge un continuo slancio positivo. In tal senso, i volumi di negoziazione e il controvalore negoziato hanno raggiunto il picco trimestrale dal lancio di Spectrum, e questo in un contesto caratterizzato da mercati azionari in crescita, con elevata inflazione.

Volumi di scambio record

Nel primo trimestre di quest’anno le negoziazioni sono aumentate del 49% rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, da gennaio a marzo 2023 sono stati scambiati 447 milioni di securitized derivatives, rispetto ai 300 milioni scambiati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Questo dato sottolinea la continua tendenza di crescita dell’azienda, che vede un numero maggiore di prodotti ora quotati sulla sede, nonché di investitori individuali in Europa che negoziano su Spectrum ogni mese, tra cui quelli provenienti dai nuovi aderenti e da altre partnership annunciate nel corso dello scorso anno.

Controvalore scambiato sopra il miliardo

Spectrum ha inoltre reso noto il dato relativo al controvalore negoziato, che per la prima volta ha superato il miliardo di euro per trimestre, con un aumento del 33% rispetto al primo trimestre del 2022.

L’azienda prevede di continuare a registrare una forte crescita nel corso dell’anno, soprattutto in vista dell’ingresso nel mercato di nuovi aderenti e prodotti.

Nel primo trimestre 2023, il 34,4% delle transazioni ha avuto luogo al di fuori degli orari tradizionali (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET).

Per quanto riguarda le asset class, l’83,6% dell’attività ha riguardato gli indici, l’8,6% le coppie di valute, il 6,2% le materie prime, l’1,4% le azioni e lo 0,2% le criptovalute; mentre i sottostanti più scambiati sono stati il DAX 40 (27%), l’S&P 500 (20,5%) e il Nasdaq 100 (19,6%).

“Il 2023 è iniziato in modo decisamente positivo: abbiamo registrato un altro trimestre di forte crescita e consolidato le basi del nostro ecosistema paneuropeo di negoziazione solido e innovativo, per migliorare ulteriormente la connettività ed espandere la rete dei nostri partner”, dichiara Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets.