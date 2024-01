Spectrum Markets: nuovo record di scambi nel 2023, focus su espansione del mercato

Spectrum Markets festeggia il 2023 con un nuovo record di scambi e volumi in crescita rispetto all’anno precedente. Nel suo quarto anno di vita, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives ha portato avanti molteplici iniziative e raggiunto traguardi importanti, aumentando anche il numero di strumenti disponibili per gli investitori retail in Europa.

Turnover e volume in crescita nel 2023

Spectrum Markets ha pubblicato il Business Update completo per l’anno 2023, che sottolinea una crescita sostenuta nonostante le condizioni di mercato più complesse e un clima di incertezza generale nel trading. Il volume degli scambi è cresciuto del 14% nel 2023, con 1,62 miliardi di titoli negoziati rispetto agli 1,42 miliardi dell’anno precedente. Tale volume è stato realizzato attraverso quasi 2,5 milioni di scambi, il 33,9% dei quali è avvenuto al di fuori dell’orario tradizionale (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET).

Spectrum ha inoltre riportato una crescita del 9%, rispetto all’anno precedente, nel valore totale del turnover dell’orderbook che ha raggiunto i 3,62 miliardi di euro nel 2023.

Nel 2023, l’84,3% dei titoli scambiati sono stati sugli indici, il 9,9% sulle coppie di valute, il 4,1% sulle materie prime, l’1,5% sulle singole azioni e lo 0,2% sulle criptovalute. I tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il DAX 40 (29,4%), il NASDAQ 100 (20,2%) e l’S&P 500 (18,9%).

Grossi passi avanti nella strategia di crescita

Nel corso del 2023, il quarto anno solare completo di attività per Spectrum, l’azienda ha portato avanti molteplici iniziative e raggiunto traguardi importanti, tra cui l’ingresso tra i suoi nuovi membri di UniCredit, che ha reso accessibile agli investitori individuali in Europa una gamma di certificati a leva fissa e covered warrant. Con tre emittenti ora attivi nella trading venue, il numero di strumenti disponibili su Spectrum per gli investitori retail in Europa è aumentato di oltre sei volte rispetto all’anno precedente.

Una partnership di rilievo è stata inoltre l’adesione a Spectrum di Directa SIM, il broker retail italiano indipendente, che ha permesso a un maggior numero di investitori retail di negoziare titoli 24 ore su 24 e cinque giorni su sette. Con un’altra mossa strategica, Spectrum ha siglato una collaborazione con ICE Data Services Italy, una filiale di Intercontinental Exchange, che ha ampliato l’accesso ai dati di Spectrum attraverso diverse piattaforme finanziarie.

Infine, Spectrum ha aderito a due importanti associazioni europee attive nel segmento dei prodotti strutturati: è diventata membro sostenitore di BSW (Associazione Tedesca dei titoli strutturati) e membro di ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento), intensificando così il suo impegno a collaborare strettamente con gli operatori del settore. Insieme, questi accordi rappresentano un importante passo avanti nella strategia di crescita di Spectrum, poiché consentono di allargare la gamma di prodotti offerti e di ampliare l’accesso per un maggior numero di investitori in modo semplice, grazie all’innovativo ISIN paneuropeo unico di Spectrum, attraverso il quale è possibile beneficiare di un pool di liquidità più profondo.

“Il 2023 ha presentato notevoli sfide per il mondo del trading e degli investimenti, con volumi in calo in tutto il settore, per cui mi ritengo estremamente soddisfatto del fatto che Spectrum abbia mantenuto una performance relativamente solida, con i nostri volumi che hanno dimostrato grande resistenza e hanno continuato a crescere rispetto allo scorso anno. Possiamo dire di aver fatto importanti progressi nei nostri piani di crescita per il lungo termine culminati in un altro anno record, a testimonianza del duro lavoro di tutto il team di Spectrum e del continuo supporto dei nostri partner e membri”, dichiara Nicky Maan, ceo di Spectrum Markets.

“Guardando al 2024, la nostra attenzione resterà concentrata sul potenziamento e sull’espansione del nostro mercato. Ci impegneremo a implementare le opzioni di connettività e l’infrastruttura di trading, puntando anche ad accogliere un numero sempre maggiore di membri”, conclude Maan.