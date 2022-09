Nel mese di agosto le vendite al dettaglio in Spagna segna +0,2% in aumento da -0,7% su base mensile. Così l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE) secondo cui le vendite al dettaglio non hanno registrato alcuna variazione su base annua, dopo il -0,5% riportato a luglio.