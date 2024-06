Spagna, iva azzerata sull’olio d’oliva contro l’aumento dei prezzi

Il governo spagnolo ha annunciato l’abolizione dell’Iva sull’olio d’oliva, una decisione che verrà ufficializzata dal Consiglio dei ministri il 25 giugno e che entrerà in vigore a partire dal mese di luglio, come risposta all’incremento vertiginoso dei prezzi dell’olio d’oliva causato dalla significativa riduzione dei raccolti dovuta alla siccità.

Il provvedimento rientra nel regime previsto per i beni essenziali come pane, frutta e verdura, che già godono di un’aliquota super-ridotta del 4%. Tuttavia, in un periodo di alta inflazione come quello attuale, l’aliquota può essere abbassata fino allo 0%.

“Questa è una magnifica notizia per tutti gli spagnoli”, ha dichiarato Pilar Alegria, portavoce del governo, durante un’intervista ad Antena 3: “Oltre ad alleggerire il carico economico delle famiglie spagnole, questa iniziativa aiuterà a sostenere il settore olivicolo e a promuovere il consumo di un prodotto fondamentale per il nostro paese”.