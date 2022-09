Sondaggi: testa a testa FdI-Pd, coalizione di centrodestra in netto vantaggio

L’ultimo sondaggio di Ipsos sulle intenzioni di voto degli italiani in vista delle elezioni politiche del 25 settembre conferma il netto vantaggio della coalizione di centro-destra. I riscontri del sondaggio, riportato oggi da Il Corriere, indicano Fdi e Pd in cima alle preferenze tra i singoli partiti con percentuali rispettivamente del 24 e del 23%. Molti distanziati gli altri partiti con la Lega terza con il 13,4%, tallonata dal M5S al 13,4%, in netto recupero dall’11,3% precedente.

In calo Forza Italia all’8% (dal 9% precedente), mentre il terzo polo composto da Azione-Italia Viva è al 5%.

A livello di coalizioni centrodestra prevale con il 46,4% rispetto al 29,9% del centrosinistra.