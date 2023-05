Somec: due commesse negli Usa per $ 14 mln

Somec, specializzata in progetti di ingegneria civile e navale, comunica che la controllata americana Fabbrica LLC si è aggiudicata nuovi ordini negli Stati Uniti per complessivi 13,8 milioni di dollari che verranno realizzati in collaborazione con la divisione di Somec Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati, beneficiando così delle importanti sinergie favorite dall’appartenenza al gruppo.

I contratti firmati riguardano due progetti distinti, commissionati da altrettanti noti brand internazionali del lusso.

Il primo per data di consegna, prevista nel primo trimestre del 2024, è relativo alla fornitura di elementi di arredo e finiture di pregio destinati ad un headquarter, riprogettato di recente in chiave moderna ed iconica, in realizzazione a New York lungo una delle più famose strade della metropoli.

Nel dettaglio, Mestieri curerà progettazione e produzione di una serie di elementi architettonici con performance certificate antifuoco per gli uffici del committente. Il secondo contratto, con installazione finale programmata per il secondo trimestre del 2024, riguarda un altrettanto prestigioso progetto architettonico che sarà realizzato a Miami, nel cuore del Design District. Mestieri curerà l’ingegnerizzazione e produzione degli elementi decorativi della nuova facciata.