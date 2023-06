Somec: commessa da 12 mln per controllata Bluesteel

Somec, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, ha reso noto che la propria controllata Bluesteel si è aggiudicata una nuova commessa del valore di 10,5 milioni di sterline (oltre 12 milioni di euro al cambio attuale) per un prestigioso progetto architettonico nel centro di Londra.

Bluesteel, player europeo nella realizzazione e messa in opera di facciate continue e serramenti, sarà impegnata nella realizzazione di un edificio di 13 piani inserito all’interno di un grande complesso residenziale sul Tamigi, situato proprio di fronte al Big Ben e al Parlamento inglese.

La nuova costruzione ospiterà sia spazi residenziali, con oltre 100 abitazioni distribuite su circa 16 mila metri quadrati, sia negozi ed attività commerciali. Il cantiere prenderà avvio nel mese di dicembre 2023 per concludersi a gennaio 2025 e Bluesteel si occuperà della progettazione, produzione e installazione di un sistema su misura di facciate a cellule per l’immobile, oltre che di altri componenti quali balaustre vetrate, rivestimenti, sistemi scorrevoli e parti fisse vetrate.