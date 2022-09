Societe generale lancia sul mercato 5 nuovi certificati sul future del caffè e sull’indice MSCI World

Societe Generale ha ampliato la propria gamma di prodotti quotando sul SeDeX di Borsa Italiana 5 nuovi certificati a Leva fissa Long e Short, che consentono di investire con leva giornaliera sul rialzo e sul ribasso del future sul caffè e sul rialzo di un ETF sull’indice azionario globale MSCI World.

In particolare, l’ampliamento della gamma rende più ricca l’offerta sulle materie prime fornendo agli investitori la possibilità di prendere posizione sul future del caffè con quattro nuovi Certificati a Leva Fissa Long e Short ±x5 e ±x7. Infine, entra nella gamma dei certificati a Leva Fissa di Societe Generale, il primo Certificato a Leva Fissa x3 che consente di investire con leva al rialzo sull’andamento di un ETF sull’indice MSCI World.

Con l’emissione di questi nuovi prodotti, l’offerta di Certificati a Leva Fissa di Societe Generale si conferma tra le più complete in termini di sottostanti con oltre 240 prodotti su azioni, indici azionari, future obbligazionari e materie prime.

La nuova emissione

Nel dettaglio, i nuovi certificati di Societe Generale sono:

Funzionamento

I Certificati a Leva Fissa di Societe Generale, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi , replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa.

La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del sottostante, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia, in alcune circostanze di mercato, non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri.

Questi certificati non hanno una scadenza predefinita (open-end) e il loro rimborso può avvenire durante la vita del prodotto a discrezione dell’Emittente o dell’investitore secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive del prodotto.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: https://prodotti.societegenerale.it/