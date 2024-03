Snam: Risultati finanziari 2023 e dividendo in crescita

Snam conclude l’anno finanziario 2023 con numeri superiori alle aspettative. L’utile netto adjusted si attesta a circa 1,168 miliardi di euro, registrando un incremento dello 0,4% rispetto all’anno precedente, un risultato che sorpassa le previsioni iniziali. Questo aumento è sostenuto da un considerevole salto nei ricavi totali, che raggiungono i 3,87 miliardi di euro (+16,8%). La crescita deriva principalmente dall’espansione dei ricavi regolati e dal significativo apporto dei business legati alla transizione energetica.

L’Ebitda adjusted di Snam mostra un robusto incremento, attestandosi a circa 2,42 miliardi di euro (+8%) grazie all’incremento dei ricavi regolati e al contributo dei business orientati verso la transizione energetica. Nel 2023, la società ha effettuato investimenti totali per oltre 2,19 miliardi di euro, in crescita del 13,9% rispetto al precedente anno finanziario. Di questi investimenti, il 61% è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il 29% rispetta i criteri della Tassonomia Europea.

Al termine del 2023, l’indebitamento finanziario netto di Snam si posiziona a 15,27 miliardi di euro, un incremento rispetto ai 11,92 miliardi di euro del 2022, ma comunque inferiore alle aspettative.

Il Consiglio di Snam ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un saldo dividendo di 0,1692 euro per azione. Sommato all’acconto di 0,1128 euro per azione già distribuito a gennaio 2024, il dividendo totale per l’anno 2023 ammonta a 0,2820 euro per azione. Il dividendo, in aumento del 2,5% rispetto al 2022, riflette l’impegno di Snam verso la remunerazione sostenibile degli azionisti, in linea con la politica di dividendi precedentemente annunciata al mercato.