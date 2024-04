Snam conclude con successo emissione bond a tasso variabile per 750 milioni. La cedola

Snam ha annunciato nella serata di ieri di aver concluso con successo l’emissione obbligazionaria a tasso variabile di un bond, per un ammontare di 750 milioni di euro, durata 2 anni e cedola pari a Euribor 3 mesi più 0,40 %.

L’operazione, ha precisato il gruppo, si inserisce nell’ambito della strategia finanziaria della società volta ad ottimizzare il costo del debito, previsto in media al 2,6% in arco di Piano.

Così la Finance Director di Snam, Nicole Della Vedova:

Siamo lieti del successo dell’operazione, che ha visto una domanda eccezionale sul mercato. Questo risultato riflette la costante ricerca di opportunità per ottimizzare il costo del nostro debito e diversificare la base investitori. Continueremo a perseguire con determinazione la strategia finanziaria, garantendo la creazione di valore per tutti gli stakeholders, in linea con il Piano Strategico presentato alla comunità finanziaria lo scorso gennaio.