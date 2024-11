Smart Capital sbarca sul segmento professionale di Euronext Growth Milan

Smart Capital debutta sul segmento professionale di Euronext Growth Milan. Si tratta della diciannovesima ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese (quarantesima ammissione del 2024 su Euronext).

In fase di collocamento la società, holding di partecipazioni industriali specializzata in operazioni di private investments in public equity e di private equity, con un focus su piccole e medie imprese italiane, quotate, non quotate o in fase di pre-Ipo, ha raccolto 6,9 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 52,68% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 41 milioni di euro.

“La quotazione in Borsa Italiana su Euronext Growth Milan rappresenta un traguardo strategico per Smart Capital, un passo significativo nel percorso di crescita intrapreso in meno di quattro anni. Siamo soddisfatti di essere giunti fin qui e il suono della campanella è un nuovo punto di partenza per nuovi obiettivi e sfide ambiziose. Siamo grati per la fiducia che gli investitori hanno riposto in noi e nel nostro modello di business e ciò ci spinge con determinazione a raggiungere nuovi e sfidanti traguardi investendo in eccellenti PMI italiane con una visione sostenibile”, ha dichiarato Andrea Costantini, amministratore delegato e presidente di Smart Capital.