SIMEST investe 2 milioni di euro nell’innovativa Ediltec della Croazia

Un investimento di 2 milioni di euro da parte di SIMEST, parte integrante del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha portato all’acquisizione del 44% di Ediltec croata, una società appartenente al Gruppo SBN. Questa mossa strategica rafforza l’attività della società abruzzese dedicata alla creazione e distribuzione di pannelli isolanti.

L’accordo è stato attuato utilizzando fondi propri e con l’aiuto del Fondo di Venture Capital, una facilitazione che SIMEST gestisce in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo investimento mira a spingere l’espansione delle aziende italiane a livello internazionale, una missione chiave di SIMEST.

Le risorse aggiuntive hanno supportato la costruzione di un impianto di produzione di pannelli isolanti a Lepoglava, in Croazia. Occupando un’area di 20.000 mq, l’impianto è progettato per avere una capacità produttiva di 250.000 m3 all’anno. Questo investimento, pari a 9,5 milioni di euro in totale, consolida la posizione del gruppo abruzzese nella regione dei Balcani Occidentali.

In particolare, i mercati di Croazia, Serbia e Slovenia, che sono tra i più in crescita per il settore di riferimento, rappresentano l’obiettivo principale di questa espansione. Questo investimento rappresenta un passo importante per il Gruppo SBN e per il settore italiano dei pannelli isolanti nel complesso.