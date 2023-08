Sicily By Car verso debutto su Euronext Growth Milan

Sicily By Car è in fase finale di business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4 (INDSTARS4). Questa operazione porterà l’azienda a fare il suo ingresso su Euronext Growth Milan. La capitalizzazione di mercato prevista è di 359,3 milioni di euro, mentre il flottante sarà pari a circa il 28,3%.

L’ammissione a quotazione di SbC sull’EGM è prevista per oggi, mentre l’inizio degli scambi è atteso per il 3 agosto. Alla data di efficacia della business combination, che coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SbC sull’EGM, il capitale sociale dell’azienda sarà di 6.610.000 euro.

Il capitale sociale di SbC sarà rappresentato da un totale di 35.930.000 azioni, ripartite in categorie: 34.680.000 azioni ordinarie, di cui 31.680.000 identificate con il codice ISIN IT0005556581 e 3.000.000 azioni ordinarie auto-estinguibili secondo i termini e le condizioni del nuovo statuto di SbC (non negoziabili e non trasferibili), con codice ISIN IT0005556938; oltre a 1.250.000 performance shares (non ammesse alle negoziazioni sull’EGM), identificate con il codice ISIN IT0005556920.