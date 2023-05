Shutterstock comprerà Giphy da Meta per $53 mln

Il mercato online di foto d’archivio Shutterstock

ha annunciato martedì di voler acquisire Giphy da Meta Platforms

per 53 milioni di dollari.

Si tratta di una perdita significativa per Meta, che aveva acquisito Giphy nel 2020 per 315 milioni di dollari.

L’acquisizione è un’operazione interamente in contanti e, in una presentazione agli investitori, Shutterstock ha dichiarato che manterrà la sua guidance sui ricavi per l’intero anno.