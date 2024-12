Shell acquisisce il controllo di Pavilion: via libera dalla Commissione Europea

La Commissione europea ha dato il suo benestare all’operazione che vede Shell del Regno Unito acquisire il controllo esclusivo di Pavilion, una società di Singapore specializzata nel gas naturale liquefatto (GNL). Questa mossa, inquadrata nel Regolamento sulle concentrazioni dell’UE, rappresenta un passo significativo nel commercio all’ingrosso di gas naturale, con Pavilion che gioca un ruolo chiave nei mercati di Asia ed Europa.

Pavilion, rinomata piattaforma globale nel settore del GNL, è attiva nel commercio, stoccaggio, trasformazione e trasporto del gas naturale. Le sue operazioni si estendono in particolare nei mercati a valle in Asia e in Europa, dove è riconosciuta per la sua capacità di negoziazione e commercializzazione del gas.

La decisione della Commissione di approvare l’acquisizione è stata presa dopo un’attenta valutazione della posizione di mercato combinata delle due entità. Si è concluso che l’operazione non solleva preoccupazioni significative in termini di concorrenza, grazie alla loro limitata influenza combinata nel mercato.