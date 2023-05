SG Company: finalizzate acquisizioni di Louder Italia e gruppo FMA

SG Company Società Benefit, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha perfezionato l’acquisto del 26% del capitale sociale di Louder Italia (raggiungendo la quota di maggioranza assoluta pari al 51% del capitale sociale) e del 60,92% del capitale sociale di gruppo FMA. Lo rende noto la società in una nota precisando che i termini economici della transazione sono, per entrambe le operazioni, invariati rispetto a quanto già specificato.

In relazione all’operazione con Louder Italia, SG Company acquisisce un ulteriore 26% del capitale sociale (in aggiunta alla quota del 25% del capitale sociale di Louder Italia S.r.l. precedentemente acquisita in data 15 luglio 2022) mediante la compravendita diretta di quote di proprietà dei soci per un controvalore complessivo pari a 353.771,46 euro. Quanto all’acquisizione della quota di maggioranza di gruppo FMA, SG Company verserà il controvalore stabilito entro il 30 giungo 2023, pari a 1 milione.