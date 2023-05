Sesa: acquisisce Visualitics e amplia le competenze in data science e analytics

Sesa, attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese, acquista il 59,5% di Visualitics, rafforzando le proprie competenze nelle soluzioni di Data Science, analisi e gestione dei dati. L’operazione è avvenuta tramite la controllata Var Group.

Per Sesa si tratta della quinta acquisizione dell’anno, dopo le 18 del 2022 (che hanno generato 160 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda margin del 15% e l’ingresso di 550 persone) e le 15 del 2021, portando il track record di M&A nel periodo 2015-2022 a 55 operazioni.

Visualitics ha sede a Torino ed un organico di circa 40 persone, con ricavi per circa 4 milioni di euro e un Ebitda margin del 20%. L’azienda offre strumenti di gestione ed analisi dei dati aziendali, sviluppando aree cruciali per abilitare la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni in Data Driven Company, ed è Premium Reseller del Vendor internazionale Tableau (Salesforce Company).

La partnership con Visualitics arricchisce le competenze della Strategic Business Unit Data Science di Var Group, che raggiunge un totale di circa 125 risorse specializzate e circa 20 milioni di euro di ricavi, costituendo un polo di competenze a sostegno delle realtà del tessuto industriale ed imprenditoriale italiano lungo l’intera Data Journey, dalla Data Platform alle applicazioni più evolute basate sull’Intelligenza Artificiale.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati dal Gruppo Sesa.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa, ha dichiarato: