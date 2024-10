Sesa acquisisce la maggioranza della tedesca Smart Engineering

Sesa, società di punta in Italia per l’innovazione tecnologica e i servizi digitali e informatici per le imprese, quotata all’Euronext STAR, ha acquisito il 55% di Smart Engineering.

Questa acquisizione, effettuata attraverso Var Group, mira a rafforzare le competenze e le soluzioni software per il settore ingegneristico nel mercato tedesco, integrando Smart Engineering nella business unit Var Industries.

Smart Engineering ha registrato ricavi per 2 milioni di euro nel 2023, con un Ebitda margin del 12%. L’azienda, partner di Siemens PLM Software e Siemens EDA Software, è specializzata in soluzioni software Computer-Aided Engineering (CAE) e servizi ingegneristici avanzati nel campo dei calcoli FEM/CFD e dei software di simulazione. Serve una clientela nel settore dell’ingegneria d’impresa, inclusi i segmenti di meccanica, elettronica, aerospazio e navale, difesa, automotive ed automazione.

Per Sesa, questa rappresenta la nona acquisizione dell’anno, dopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022. Questa partnership si inserisce nella più ampia strategia di Sesa di investimento in progetti che consolidano le competenze digitali verticali in settori chiave per l’economia europea, supportando la trasformazione digitale di imprese e organizzazioni.