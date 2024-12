ServiceTitan si prepara per un’IPO da 502 milioni di dollari sul Nasdaq

La startup software americana ServiceTitan ha annunciato l’intenzione di lanciare un’offerta pubblica iniziale (IPO) con l’obiettivo di raccogliere fino a 502 milioni di dollari. L’azienda proporrà 8,8 milioni di azioni, con un prezzo stimato tra i 52 e i 57 dollari ciascuna. Questa mossa segna un passo significativo per ServiceTitan, che prevede di quotarsi al Nasdaq con il simbolo ‘TTAN’.

ServiceTitan è conosciuta per la sua piattaforma software end-to-end basata su cloud, progettata per modernizzare il settore dei mestieri, un ambito tradizionalmente poco servito dalla tecnologia. “I mestieri comprendono tutte quelle attività di assistenza sul campo necessarie per installare, mantenere e riparare infrastrutture e sistemi in residenze ed edifici commerciali,” si legge nel prospetto dell’azienda. Questo settore include professionisti altamente qualificati come idraulici, lattonieri, giardinieri e tecnici HVAC.