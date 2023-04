Sega mette le mani su Angry Birds: offerti 776 milioni di dollari

Il gigante giapponese dei giochi Sega ha presentato un’offerta da 706 milioni di euro per il produttore di Angry Birds, la finlandese Rovio Entertainment Oyj.

L’offerta riguarderebbe la totalità delle azioni e delle opzioni in circolazione di Rovio, valutando i titoli a 9,25 euro per azione, un premio del 19% circa rispetto al prezzo di chiusura prima dell’annuncio, ha dichiarato Sega. Le opzioni sono valutate 1,48 euro.

Il consiglio di amministrazione di Rovio è favorevole all’offerta, ha aggiunto la società. Secondo la dichiarazione di lunedì, i giochi di Rovio sono stati scaricati oltre 5 miliardi di volte. La Sega, con sede a Tokyo, è stata fondata nel 1960 ed è nota soprattutto per i suoi franchise Sonic the Hedgehog e Total War, oltre che per le console, tra cui il Sega Genesis/Mega Drive, popolari al di fuori del Giappone negli anni Novanta.