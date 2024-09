Saras acquisita da Vitol: addio a Piazza Affari dopo quasi 20 anni

Saras è stata ufficialmente acquisita dal colosso olandese Vitol, attraverso il veicolo Varas, e da oggi non sarà più quotata a Piazza Affari. Secondo una nota ufficiale, Varas ha depositato 71.738.192 euro (1,6 euro per azione) per le restanti 44.836.370 azioni di Saras, rappresentanti circa il 4,715% del capitale sociale ancora in circolazione. Questo passaggio ha completato il trasferimento delle azioni residue a Varas.

In conseguenza di ciò, Borsa Italiana ha deciso di revocare le azioni Saras dalla quotazione sull’Euronext Milan a partire da oggi. Al 30 agosto, data di chiusura del periodo di adesione all’offerta, Varas deteneva il 95,3% del capitale sociale, una quota sufficiente per procedere con il delisting.

La società Saras, che era stata controllata dalla famiglia Moratti fino alla vendita della loro quota del 35% a Vitol a giugno, era quotata in borsa dal 2006. Dopo quasi due decenni, Saras lascia quindi Piazza Affari.