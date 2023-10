Sanofi in calo del 15% in Borsa dopo trimestre deludente

Sanofi ha subito un duro colpo alla Borsa di Parigi, perdendo oltre il 15% del suo valore. Questo drastico calo è stato innescato da una serie di eventi negativi, tra cui risultati trimestrali al di sotto delle aspettative e una guidance che non ha rispettato le previsioni degli analisti. Inoltre, la società ha annunciato la separazione della sua divisione Consumer Health.

Il terzo trimestre ha visto le vendite nette di Sanofi calare del 4,1% per un totale di 11,964 miliardi di euro. Tuttavia, a cambi costanti, le vendite hanno registrato un aumento del 3,2%. Questo è dovuto in gran parte alla performance positiva del medicinale Dupixent e al lancio anticipato del Beyfortus. Nonostante il calo delle vendite, l’utile di Sanofi è aumentato del 21,6%, raggiungendo i 2,525 miliardi di euro, con un EPS a 2,01 euro (+21,1%). Tuttavia, il free cash flow è diminuito, arrivando a 1,853 miliardi di euro. Escludendo le voci straordinarie, l’utile ha segnato una flessione dell’11,4% a 3,196 miliardi di euro. Il futuro di Sanofi sembra incerto e sarà interessante vedere come l’azienda si riprenderà da questa situazione difficile.