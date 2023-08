Sanlorenzo: ricavi da nuovi yacht +12,6% nel semestre

Nel primo semestre del 2023, Sanlorenzo ha registrato un forte incremento dei ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht, pari a 388,4 milioni di euro. Questo rappresenta una crescita del 12,6% rispetto al primo semestre del 2022. L’eccellente risultato è stato trainato dalle performance delle Divisioni Superyacht e Bluegame, con un andamento della Divisione Yacht in linea con gli obiettivi previsti per l’esercizio corrente.

A livello geografico, Sanlorenzo ha registrato una crescita robusta nei suoi mercati tradizionali, in particolare in Europa, oltre a uno sviluppo interessante dell’area MEA. L’Ebitda è aumentato del 20,3% a 67,7 milioni, con un margine sui ‘ricavi netti nuovo’ in crescita di 110 basis point a 17,4%. L’Ebit è aumentato del 20% a 53,1 milioni. Il risultato netto del Gruppo ha raggiunto i 39,0 milioni (+20,3%).

L’order intake del semestre è pari a 351,5 milioni, per un backlog al 30 giugno 2023 di 1,42 miliardi.

Rivista al rialzo la guidance 2023, con ricavi netti nuovo previsti nel range 830-850 milioni, coperti per l’89% dalla quota 2023 dell’attuale portafoglio ordini, che nella sua interezza è venduto per il 90% a clienti finali.