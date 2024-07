Salim Ramji è il nuovo amministratore delegato di Vanguard

Vanguard, uno dei maggiori gestori di asset a livello mondiale, ha annunciato la nomina di Salim Ramji come nuovo amministratore delegato e membro del Board of Directors, una decisione che si inserisce nella transizione pianificata resa pubblica il 14 maggio 2024.

Ramji prende il posto di Tim Buckley, che si ritira dopo oltre tre decenni di servizio in Vanguard, durante i quali ha ricoperto le posizioni di presidente e amministratore delegato. Parallelamente, Greg Davis, Presidente e Chief Investment Officer, è stato nominato membro del Board of Directors, e Mark Loughridge, precedentemente Lead Independent Director, è ora il Chairman del Board.

Prima di entrare in Vanguard a luglio 2024, Salim Ramji ha accumulato oltre 25 anni di esperienza in ruoli di leadership, specializzandosi negli investimenti, nei mercati dei capitali e nella gestione patrimoniale. Più di recente, è stato global head of iShares and index investments presso BlackRock e membro del global executive committee. In passato, è stato senior partner presso McKinsey & Company, guidando le pratiche di gestione patrimoniale. La sua carriera è iniziata come avvocato presso Clifford Chance a Londra e Hong Kong.