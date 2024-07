Saipem si aggiudica un nuovo contratto per la sorveglianza del gasdotto GreenStream

Saipem, rinomata società nel settore dei servizi per energia e infrastrutture, ha conquistato un nuovo contratto per la sorveglianza e i servizi di intervento sottomarino del gasdotto GreenStream. Questo gasdotto copre le tratte offshore e onshore presso i terminali di Mellitah, in Libia, e Gela, in Sicilia.

Il contratto, conferito da GreenStream BV, un influente operatore midstream nel Mar Mediterraneo, espande le attività che Saipem ha eseguito per GreenStream dal 2008. Queste attività includono servizi di integrità, ispezione, manutenzione e gestione delle condotte in caso di emergenza, e ora si estendono per soddisfare una gamma più ampia di esigenze del cliente.

Le operazioni saranno condotte da Sonsub, il centro di eccellenza di Saipem per la robotica e le tecnologie subacquee, e saranno coordinate con il Saipem Engineering Hub situato a Fano, in provincia di Pesaro.