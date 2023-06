Saipem si aggiudica due nuovi contratti perforazione offshore in Medio Oriente e nel Mar Mediterraneo per $550 milioni

Saipem ha annunciato di essersi aggiudicata due nuovi contratti nella perforazione offshore, uno in Medio Oriente e uno nel Mar Mediterraneo per un valore totale di circa 550 milioni di dollari.

In Medio Oriente, si legge nella nota, “Saipem si è assicurata la continuità delle attività in corso del jack up Perro Negro 7 a partire dalla seconda metà dell’anno garantendosi una importante estensione di dieci anni del contratto già esistente grazie anche alle ottime prestazioni raggiunte dall’impianto durante l’esecuzione delle attività”.

“Il Perro Negro 7, jack up in grado di operare sino a 375 piedi di profondità d’acqua – ha sottolineato Saipem – è conforme alle più severe normative e agli standard ambientali più elevati ed è dotata di attrezzature tra le più avanzate”.

“L’estensione di 10 anni del contratto già esistente per il Perro Negro 7 conferma la

strategicità di Saipem nel mercato del drilling in Medio Oriente”.

Saipem, società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore, si è aggiudicata anche un contratto nel Mar Mediterraneo “per l’utilizzo dell’unitàsemisommergibile Scarabeo 9 per un periodo stimato di circa sei mesi con eventuali periodi opzionali”.

“L’unità di perforazione di sesta generazione è dotata di doppia torre di perforazione ed è in grado di operare in ultra-deep water, ovvero a una profondità fino a 12mila piedi”.