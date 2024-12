Saipem ottiene due progetti nel Regno Unito, valore complessivo €650 mln

Saipem si è aggiudicata in via definitiva due progetti di grande rilievo, Northern Endurance Partnership (NEP) e Net Zero Teesside Power (NZT), dedicati allo sviluppo delle infrastrutture offshore per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 nell’East Coast Cluster nel Regno Unito. Il valore totale di questi progetti, che avranno una durata di 30 mesi, ammonta a circa 650 milioni di euro.

Il primo dei progetti è stato affidato da Net Zero North Sea Storage Limited, una compagnia parte della Northern Endurance Partnership (NEP), un consorzio guidato dall’operatore bp, Equinor e Total Energies. Il secondo progetto è stato invece affidato da Net Zero Teesside Power Limited, un’altra joint venture tra bp ed Equinor.

Questa assegnazione definitiva arriva dopo il completamento dei necessari processi approvativi e le decisioni finali di investimento (FID) da parte dei clienti e del governo del Regno Unito.

Le attività previste nell’ambito dei lavori di Saipem includono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di una condotta offshore da 28 pollici lunga circa 143 km, con i relativi approdi e strutture a terra per il controllo e l’ispezione per il progetto NEP, e l’EPCI della linea di evacuazione dell’acqua per il progetto NZT.

Una volta completati, questi progetti contribuiranno alla nascita del primo polo industriale a zero emissioni nel nord-est dell’Inghilterra e al raggiungimento degli obiettivi Net Zero del Regno Unito, con il trasporto e lo stoccaggio di circa 4 milioni di tonnellate di CO2 all’anno a partire dal 2028.