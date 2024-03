Saipem approva bilancio consolidato 2023 e convoca assemblea azionisti

Focus sul titolo Saipem, dopo l’approvazione da parte del cda, annunciata ieri sera, del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.

Sono stati confermati i dati di preconsuntivo del 2023 resi noti lo scorso 28 febbraio, che hanno messo in evidenza ricavi per 11,874 miliardi di euro, un EBITDA per 926 milioni di euro, un EBIT a 437 milioni di euro e un utile netto di 179 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha deliberato inoltre di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 14 maggio 2024, per deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2023.