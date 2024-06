Ryanair inaugura le nuove rotte da Salerno-Costa d’Amalfi

Ryanair ha ufficialmente annunciato l’inizio delle sue operazioni dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. A partire dal 1° agosto, la compagnia aerea irlandese offrirà collegamenti diretti con Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino, garantendo un totale di 16 voli settimanali.

Con l’aggiunta di Salerno-Costa d’Amalfi, Ryanair espande la sua presenza in Italia, portando a 32 il numero totale di aeroporti serviti nel paese. Questo sviluppo rappresenta una significativa opportunità per i viaggiatori della regione, offrendo nuove opzioni di viaggio e collegamenti internazionali.

Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair, ha commentato la notizia, sottolineando l’importanza strategica di questa nuova base operativa. Tuttavia, McGuinness ha anche evidenziato le sfide che la compagnia deve affrontare a causa dell’addizionale municipale, una tassa che, secondo lui, limita i piani di espansione della compagnia aerea sull’aeroporto di Napoli Capodichino.

L’annuncio di Ryanair arriva in un momento cruciale per il settore dell’aviazione, che sta cercando di riprendersi dagli effetti della pandemia di Covid-19. L’espansione delle rotte e l’apertura di nuove basi operative sono segnali positivi di una ripresa in corso.