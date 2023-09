Rosetti Marino conquista progetti da 150 milioni di euro per EPC offshore e FSRU

Rosetti Marino, società di spicco nel mercato cantieristico e energetico, ha recentemente acquisito due nuovi contratti di importo superiore ai 150 milioni di euro. Questi nuovi accordi rafforzano ulteriormente la posizione di Rosetti Marino come leader nel settore.

Il primo progetto, commissionato da Chantiers de l’Atlantique, riguarda un contratto Engineering, Procurement & Construction, (EPC) per l’edificazione del Jacket della Sottostazione Elettrica del parco eolico offshore Nordseecluster, gestito dal fornitore di energia tedesco RWE. Questo imponente progetto verrà installato al sito N-3.8, a nord dell’isola tedesca di Juist, nel Mare del Nord. I lavori sono previsti per iniziare a breve, con completamento previsto per l’estate 2025.

L’altro progetto è stato conferito da Snam a Rosetti Marino, in collaborazione con Saipem e Micoperi. Questo contratto riguarda la costruzione degli impianti per una nave di stoccaggio e rigassificazione (FSRU), che verrà posizionata nel Mare Adriatico, al largo di Ravenna, in Italia. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per l’azienda di dimostrare la sua competenza e affidabilità nel settore energetico.