Roche: accordo da $2,8 mld con Alnylam Pharmaceuticals

Roche Holding ha annunciato una collaborazione con Alnylam Pharmaceuticals per lo sviluppo di una potenziale cura per l’ipertensione. L’accordo, del valore di $2,8 miliardi, segna un’espansione significativa per l’azienda svizzera, tradizionalmente focalizzata sulle terapie oncologiche.

Roche si impegnerà a versare ad Alnylam un acconto di $310 milioni in contanti, oltre a raggiungere obiettivi di sviluppo, regolatori e di vendita. Nel caso in cui il farmaco arrivi con successo sul mercato, le due società si occuperanno congiuntamente della commercializzazione negli Stati Uniti, mentre Roche avrà diritti esclusivi per il resto del mondo.