Robinhood sorprende, assist tassi Fed sui conti. L’app di trading ritrova sprint a Wall Street

L’app di trading online, Robinhood ha pubblicato gli utili del terzo trimestre, battendo le stime degli analisti grazie ai maggiori margini di interessi guadagnati grazie agli aumento dei tassi della Fed.

Ciononostante la piattaforma di trading non è riuscita a mantenere gli utenti attivi mensili in linea con le attese di consenso. La società guidata da Vlad Tenev, ha perso 1,8 milioni di utenti attivi mensili per il periodo, si tratta di un calo trimestrale del 12,8% a 12,2 milioni, il livello più basso da quando è società quotata in borsa.

Le azioni di HOOD, che hanno perso oltre il 33% da inizio anno, sono in rialzo del 4,8% nel trading pre-mercato a $11,95, cancellando gran parte del sell-off. Rispetto ai minimi annui del 16 giugno il titolo è risalito del 68% circa.

“Nel terzo trimestre, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di raggiungere la redditività dell’ebitda rettificato, un trimestre migliore del previsto”, ha affermato Vlad Tenev, CEO e cofondatore di Robinhood.

Ecco i numeri del terzo trimestre di Robinhood

Le entrate di trading di opzioni nel terzo trimestre sono pari a $124 milioni. Il trading di azioni ha contribuito con $31 milioni, un miglioramento del 7% rispetto al trimestre precedente.

Nel frattempo, i ricavi delle transazioni in criptovalute sono diminuiti del 12% a $51 milioni dai $58 milioni del secondo trimestre. Questo a causa dei volumi di trading di cripto assets in forte calo a livello globale nel periodo del trimestre passato.

“Abbiamo soddisfatto le richieste di funzionalità principali per i clienti, inclusi grafici avanzati, opzioni in conti contanti, prelievi istantanei e il nostro portafoglio web3 di auto-custodia”, ha affermato Tenev. “Settimana prossima, aumenteremo il rendimento della liquidità non investita per i membri Gold, rendendolo uno dei migliori tassi del settore”.

Ecco i dati principali di Robinhood:

Ricavi: $361 milioni rispetto le attese di $357.7 milioni

Perdite Q3: $ 175 milioni o $ 0,20 utile diluito per azione rispetto alle aspettative di $ 0,27 utile diluito per azione

Utenti attivi mensili: 12.2 milioni rispetto le attese di 13.74 milioni

Nell’ultimo anno, i ricavi delle transazioni di Robinhood sono scesi da $266 milioni nel terzo trimestre del 2021 a $202 milioni nell’ultimo trimestre. Questo trimestre, i ricavi delle transazioni sono pari a $208 milioni, al di sotto delle aspettative di $211,45 milioni, secondo Bloomberg.

Come molti peer ad alta crescita che si rivolgono ai piccoli investitori ovvero gli investitori retail, Robinhood ha effettuato pesanti tagli alle spese per raggiungere la redditività.

Va le la pena ricordare che a giugno, la società ha annunciato di aver licenziato più di 1.000 dipendenti dopo aver chiuso due uffici all’inizio di quest’anno. Il punto più forte del trimestre passato per la società di Menlo Park, California, é stato il margine di interesse (net interest revenue), in crescita del 73% a 128 milioni di dollari, grazie all’aumento dei tassi di interesse della Fed negli ultimi trimestri.