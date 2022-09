Riksbank alza tassi a sorpresa di 100 pb

La Riksbank, la banca centrale svedese, ha alzato il tasso di riferimento all’1,75% dallo 0,75%. La decisione di alzare i tassi di ben un punto percentuale ha sorpreso i mercati con il consensus Bloomberg che indicava un rialzo di 75 pb.

La Riksbank indica che ci saranno ulteriori rialzi dei tassi nei prossimi 6 mesi e vede i tassi in media al 2,5% nel 2023 dall’1,9% indicato in precedenza. Anche per il 2024 i tassi sono visti in media al 2,5% dal 2% precedente.