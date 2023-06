Revolut punta sull’Italia: 10 milioni di investimento nel 2023 per diventare l’app bancaria più scaricata

Revolut, l’app finanziaria globale con oltre 30 milioni di utenti, ha recentemente annunciato un investimento di 10 milioni di euro nel mercato italiano per il 2023. Questa cifra rappresenta un raddoppio rispetto ai 5 milioni investiti nel 2022, a seguito della scelta dell’Italia come mercato chiave per la strategia di crescita di Revolut nell’anno in corso.

L’obiettivo principale di Revolut è conquistare il titolo di app bancaria più scaricata in Italia. Nei primi cinque mesi dell’anno, l’app si è già classificata al terzo posto, secondo una classifica di Data.ai citata dalla stessa società. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, l’azienda ha deciso di puntare forte sul mercato italiano.