Renault: in trattative con RedBird per investimento nel team Alpine Formula 1

Renault è in trattative con RedBird Capital Partners per un possibile investimento nel team Alpine Formula 1, parte fondamentale dell’azienda automobilistica francese, secondo persone a conoscenza della questione. RedBird starebbe valutando l’acquisto di una quota minoritaria nelle attività britanniche di Alpine e l’accordo potrebbe essere annunciato entro il 26 giugno, quando Alpine organizzerà un evento a Enstone, Regno Unito. Tuttavia, l’accordo non è ancora stato siglato e non vi è certezza che le trattative portino effettivamente ad un accordo.

Con RedBird, Alpine otterrebbe un investitore esperto nel settore sportivo. Il CEO di Renault, Luca de Meo, cerca di aumentare la visibilità del marchio nel tentativo di espandere il business delle auto sportive e passare all’elettrificazione.

RedBird gestisce attività per 8,6 miliardi di dollari, principalmente nei settori dello sport, dei beni di consumo e dei servizi finanziari. La società ha acquisito l’AC Milan per 1,2 miliardi di euro l’anno scorso e possiede anche il club di calcio francese Toulouse. Fondata da Gerald Cardinale, RedBird ha anche una quota nel Fenway Sports Group, proprietario dei Boston Red Sox e del Liverpool, e una quota nella lega di football professionistico statunitense XFL.

Anche un’offerta pubblica iniziale di Alpine è una possibilità a lungo termine, ha affermato de Meo, 56 anni, il mese scorso.