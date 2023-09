Renault, CEO de Meo: IPO Ampere potrebbe valere fino a 10 miliardi di euro

L’offerta pubblica iniziale (IPO) della divisione veicoli elettrici Ampere di Renault potrebbe ottenere una valutazione fino a 10 miliardi di euro (10,8 miliardi di dollari), ha detto l’amministratore delegato Luca de Meo.

Parlando al Financial Times in occasione del salone dell’auto IAA di Monaco di Baviera, De Meo ha detto che Ampere potrebbe valere “otto, nove, 10 miliardi” quando sarà quotata in borsa il prossimo anno.

Lunedì De Meo ha dichiarato a Reuters TV che Renault ha ancora in programma di quotare Ampere nella primavera del 2024, ma ha avvertito che le condizioni di mercato devono essere giuste per una quotazione.