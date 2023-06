Relatech acquisisce il 40% restante di Gruppo Sigla

Relatech, azienda leader nel settore delle soluzioni digitali, ha annunciato di aver siglato gli accordi vincolanti per l’acquisizione del residuo 40% del capitale sociale di Gruppo Sigla.

In precedenza, Relatech aveva già acquisito il 60% di Gruppo Sigla il 29 giugno 2021. Gli accordi attuali sono stati sottoscritti con i soci venditori, tra cui Osvaldo Loiaconi, Pierfranco Bernardi, Roberto Versace e Umberto Massa. Essi prevedono un corrispettivo complessivo per l’acquisto del residuo capitale sociale pari a 715.000 euro, interamente in cash.

Il pagamento del corrispettivo verrà suddiviso in tre tranche: 535.000 euro saranno versati alla data del closing dell’operazione, 100.000 euro entro i 60 giorni lavorativi successivi all’approvazione del bilancio di Gruppo Sigla al 31 dicembre 2023 e, infine, 80.000 euro verranno corrisposti in via differita, subordinatamente all’avveramento di una condizione sospensiva apposta all’obbligazione di pagamento di Relatech entro il 31 dicembre 2025.