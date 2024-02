Regno Unito: surplus di bilancio da record a gennaio

A gennaio, il Regno Unito ha conseguito il più grande surplus di bilancio nella sua storia, una buona notizia per il Cancelliere Jeremy Hunt a sole due settimane dalla sua prossima dichiarazione fiscale, che potrebbe essere l’ultima prima delle elezioni generali.

Le entrate fiscali hanno superato le uscite di £16,7 miliardi ($21,1 miliardi), più del doppio del surplus registrato l’anno precedente, secondo quanto comunicato dall’Ufficio per le Statistiche Nazionali britannico. Questo ha permesso di ridurre il deficit di bilancio nei primi 10 mesi dell’anno fiscale a £96,6 miliardi — £9,2 miliardi in meno rispetto alle previsioni dell’Office for Budget Responsibility.

Questo risultato migliore del previsto potrebbe aprire la strada a tagli fiscali nel bilancio del 6 marzo, per rilanciare le fortune politiche del Partito Conservatore in vista delle elezioni generali di quest’anno. I Conservatori sono indietro nei sondaggi di opinione rispetto all’opposizione laburista di circa 20 punti percentuali.