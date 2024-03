Regno Unito: prezzi delle case crescono per il 5° mese consecutivo

Il Regno Unito ha visto i prezzi delle case salire per il quinto mese consecutivo a febbraio, confermando una ripresa dalla flessione dell’anno precedente, con i consumatori sempre più fiduciosi che i costi di finanziamento siano destinati a diminuire.

Halifax ha dichiarato che il valore medio di un’abitazione è aumentato dello 0,4% rispetto a gennaio, raggiungendo le 291.699 sterline (371.710 dollari). Ciò ha portato i valori a essere superiori dell’1,7% rispetto all’anno precedente.

Le cifre indicano che la ripresa del mercato immobiliare sta prendendo piede dopo un 2023 stagnante. I potenziali acquirenti vengono incoraggiati da un allentamento dei costi ipotecari e da un outlook economico più roseo.

Il dato arriva un giorno dopo che l’Office for Budget Responsibility ha migliorato le previsioni sul mercato immobiliare, sulla base dei tagli ai tassi di interesse previsti dalla Bank of England. L’autorità prevede che i prezzi medi delle case diminuiranno in misura modesta quest’anno e a un ritmo più lento di quanto previsto quattro mesi fa.