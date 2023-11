Regno Unito, Moneyfarm: “crescita zero” fino al 2025 secondo le stime della BoE

Nel terzo trimestre 2023 l’economia UK è entrata in una fase di stagnazione. Secondo Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm:

Evitato per il momento il pericolo di una recessione, per il prossimo futuro si prevedono tassi sempre elevati (oggi al 5,25%) e debolezza in tutti i settori dell’economia, tanto che la Banca d’Inghilterra ipotizza uno scenario di “crescita zero” fino al 2025.

Duro anche il confronto con gli Stati Uniti, che, a differenza del Regno Unito, presentano un’economia in solida espansione, che tiene testa alle attese di recessione con una crescita di quasi il 5% nel terzo trimestre.