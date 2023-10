Regno Unito: mercato immobiliare stabile a settembre

Nel mese di settembre, il mercato immobiliare nel Regno Unito ha mostrato una resistenza superiore alle previsioni. Questo è quanto emerge da un rapporto della società di mutui Nationwide Building Society. Contrariamente alle previsioni di un calo dello 0,4%, il prezzo medio di una casa è rimasto invariato a £257,808, dopo due mesi consecutivi di diminuzione.

“Negli ultimi mesi, gli investitori hanno ridimensionato le loro aspettative sul futuro percorso dei tassi, in seguito ai segnali che le pressioni inflazionistiche sottostanti nell’economia del Regno Unito stanno finalmente allentando”, ha dichiarato Robert Gardner, capo economista di Nationwide. La diminuzione su base annua è stata del 5,3%, lo stesso ritmo registrato ad agosto.

Se questa tendenza dovesse essere confermata, ciò rappresenterebbe un sollievo per coloro che stanno cercando di rinegoziare il loro mutuo o per chi è in procinto di acquistare una casa. Questi dati incoraggianti potrebbero infatti mitigare alcune delle pressioni su questi gruppi, offrendo un quadro più positivo per il futuro del mercato immobiliare nel Regno Unito.